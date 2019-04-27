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Mahallede 2.5 saat gezmiş

Mahallede 2.5 saat gezmiş

Küçükçekmece’de 5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan Pakistan uyruklu Mohammad Vasıf, iğrenç olayı ifadesinde anlattı.

Devrim TOSUNOĞLU

İstanbul Küçükçekmece’de 22 Nisan’da 5 yaşındaki kız çocuğu M.E.'ye cinsel istismarda bulunan Pakistanlı Mohammad Vasıf (18) tutuklandı. Sapık ifadesinde suçunu şöyle itiraf etti: “Saat 8.30’da işe gittim. Saat 13.00’e kadar çalıştım, öğle paydosu oldu. Bakkala giderken eve gitmeye karar verdim. Sokakta küçük kızı gördüm. Yanındaki iki erkek çocuğunu kovdum. Olay sonrası saat 15.30'a kadar sokağa yakın çevrede dolaşıp evime gittim. Ertesi sabah işten kovuldum.”

'2 ay önce işe başladım' 

İran'dan kaçak yollarla Van'a giren ve bir süre Fatih’teki abisinin yanında kalan Vasıf, “Arkadaşlarımla ev tuttum. Aksaray’da çalışırken 2 ay önce ayrılıp Kanarya Mahallesi’ndeki çanta imalathanesinde işe başladım” dedi.

Mağazada müşteriye taciz

Denizli’de dün bir giyim mağazasına giren E.P. isimli kadın, pantolon denediği sırada, mağaza çalışanı Erol Y.’nin kendisini elle taciz ettiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Erol Y., polis ekiplerince gözaltına alındı.

İstismardan aranıyordu aynı suçtan yakalandı

Bolu’da 23 Nisan’da  istismarda bulunduğu 4 yaşındaki erkek çocuğun annesi tarafından suçüstü yakalanan Sedat K., delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Ancak daha önce aynı suçtan yakalama kararı olduğu için tutuklandı.

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