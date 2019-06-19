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  3. Mağazadan çaldıkları 100 bin liralık kıyafeti, 22 bin TL'ye sattılar

Mağazadan çaldıkları 100 bin liralık kıyafeti, 22 bin TL'ye sattılar

Mağazadan çaldıkları 100 bin liralık kıyafeti, 22 bin TL'ye sattılar

İzmit'te bir alışveriş merkezindeki giyim mağazasından 100 bin TL değerinde kıyafet çalıp, 22 bin TL'ye sattıkları belirlenen 2 şüpheli, polisin takibiyle İstanbul'da yakalandı

Körfez Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde bulunan bir giyim mağazasında, Ramazan Bayramı'nda reyona çıkartılması planlanan ürünlerin depoda olmadığı fark edildi. Bunun üzerine durum polise bildirildi. Polis, AVM'nin güvenlik kameralarını incelediğinde depoya 19 -20 Mayıs geceleri giren 2 kişiyi ve kullandıkları aracı tespit etti. Şüphelilerin poliste 'kasten yaralama' suçundan 2 ayrı kaydı bulunan Ç.S.(39) ile 'göçmen kaçakçılığı' ve 'kumar oynanmasına yer temin etmek' suçlarından sabıkalı olan H.K.(30) olduğu belirlendi. Polis yaptığı takibin sonunda da şüphelilerin İstanbul Bahçelievler'deki bir evde kaldığını ortaya çıkardı. Eve yapılan baskınla Ç.S. ve H.K. yakalanarak, gözaltına alındı.


İfadelerinde, soydukları dükkanda daha önce kartonpiyer ustası olarak çalıştıklarını söyleyen ikili, 19- 20 Mayıs geceleri de kapıyı zorlayarak girdikleri depodan kıyafetleri koliler ile alıp, 22 bin TL'ye tanımadıkları bir kişiye sattıklarını anlattı. İkili parayı yarı yarıya bölüştüklerini de ifade etti. 


Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

DHA

 

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