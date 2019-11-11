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Maden ocağında göçük: 3 yaralı

Maden ocağında göçük: 3 yaralı

Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na(TTK) ait maden ocağında meydana gelen göçükte, 3 işçi yaralandı.

Göçük, saat 11.00 sıralarında TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü’ne ait maden ocağında meydana geldi. Yerin 560 metre altında üretim yapan maden işçileri, tavan göçmesi sonucu kömür ve taş yığınlarının altında kaldı. Göçükte yaralanan maden işçileri Muharem Kasım (27), Bayram Özdemir(40), Abdullah Okut (19), mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı.
Yaralı maden işçileri, sağlık ekiplerinin ocak önündeki ilk müdahalesinin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA


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