Maden ocağında boru patladı, kimyasal içerikli su dereye karıştı

Gümüşhane'de dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Karamustafa köyünde özel bir şirkete ait bakır maden ocağının bozundurma tankından atık barajına nakil yapan boru patladı. Borudan sızan kimyasal içerikli atık sular, Karamustafa Deresi'ne karıştı. Maden ocağı çalışanları 2 saat sonra atık suların dereye karışmasını engelledi. Köye gelen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, dereden incelenmek üzere su numuneleri alınırken, vatandaşlar, tarım arazilerini dereden sulamamaları yönünde uyarıldı.

VALİLİK: KİRLİLİĞİN BOYUTU ARAŞTIRILIYOR

Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada olay yerinde yapılan ilk incelemede patlayan borunun oluşturduğu olumsuz durumun yaklaşık 2 saat sonra ilgili firma tarafından yapılan müdahaleyle giderildiği ve dereye atık su akışının kesildiği, kuşaklama kanalı ve dereden numunelerin alındığı bildirildi. Açıklamada, "Derede oluşan kirliliğin hangi boyutta olduğu ve oluşturabileceği etkiler yönünden detaylı incelemelere başlandığı, gerekli tüm tedbirlerin ilgili kurumlar tarafından alındığı, vatandaşlara da gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı ve yasal açıdan da yapılması gereken işlemler tesis ediliyor" denildi.

MUHTAR: ATIKLARIN DEREYE AKTIĞINI GÖRDÜK

Karamustafa Köyü Muhtarı Tuncer Çelik, atıkların dereye aktığını gördüklerini belirterek "Eğer bunun insan sağlığına zarar verici bir durumu yoksa bozdurma barajının ne gereği var, direk dereye akıtsınlar. Bölgede yapılan tarımsal ürünler ne olacak? İnsanlar bu ürünleri gönül rahatlığıyla nasıl tüketecek, derede ki balıklar yaşamlarını nasıl sürdürecek" dedi.

TEMA VAKFI: İVEDİ DENETİM VE KONTROL YAPILMALI

Gümüşhane TEMA Vakfı Temsilcisi Yusuf Oral da madende akşam saatlerinde atık barajına atık transferi için döşenen boruda meydana gelen patlamanın çevreye felaketine neden olduğunu belirterek, şunları dedi:

"Geçtiğimiz yıllarda da benzer felaketlerin yaşandığı işletmede çevre sağlığından uzak yeterli önlemler alınmadan çalışmalara devam ediliyor. Yapılan onca uyarılara rağmen dikkat edilmemesi ciddi endişe duymamıza neden olmaktadır. Maden işletmesinde cevher zenginleştirmek için yapılan siyanür liçi sonrası atık barajına gönderilen ve yüksek miktarda ağır metal içerikli atık çevreye yayılarak Karamustafa deresine ulaşmış durumdadır. Siyanür her ne kadar farklı kimyasallarla bozundurulmuş olsa da siyanür içermesi yüksek olasılıktadır. Konuyla ilgili olarak ilgili kurumların acilen vadi boyunca Karamustafa'dan Torul barajına kadar dereden su kullanımını direk ve dolaylı yollardan engellemesi gerekmektedir. Benzer çevre felaketlerinin yaşanmaması için ivedi olarak denetim ve kontrollerin yapılması gerekmektedir"

(DHA)