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  3. Lüks villada, binlerce elektronik sigara likidi ele geçirildi

Lüks villada, binlerce elektronik sigara likidi ele geçirildi

Lüks villada, binlerce elektronik sigara likidi ele geçirildi

İzmir'in Narlıdere ilçesinde lüks villaya yapılan operasyonda, gümrük kaçağı 16 bin 391 kutu elektronik sigara likidi ile elektronik sigara içmede kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.

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İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sahilevleri Mahallesi Kale Sokak'ta bulunan 3 katlı lüks villada, gümrük kaçağı elektronik sigara aparatlarının olduğu ve bunların yakın zamanda piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Villaya operasyon düzenleyen ekipler, özel raflara dizili halde 16 bin 391 paket elektronik sigara likidi, 9 bin atomizer teli, 5 bin 200 elektronik sigara ağızlığı, 255 bin 650 etiket ve 450 elektronik sigara teli ele geçirdi.

Villanın içine yapılan özel raflara yerleştirilen malzemelerle, odaların mağazayı andıran görüntüsü dikkat çekti. Olayla ilgili E.A. (40) gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

(DHA)

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