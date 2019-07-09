Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7382
  • 6,4356
  • 257.251
  • 98903.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Lüks cipte uyudu ölmekten son anda kurtarıldı

Lüks cipte uyudu ölmekten son anda kurtarıldı

Lüks cipte uyudu ölmekten son anda kurtarıldı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde uyuduğu lüks cipte havasız kalarak boğulmak üzere olan bir kişi, ölmek üzereyken son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, şehir dışından lüks ciple Elbistan’a gelen 3 arkadaştan 2’si bir otele yerleşti. 23 yaşındaki E.S. ise araçta uyudu. Sabah saatlerinde uyanan E.S., araçtan çıkmak istese de anahtarı olmadığı için kapı ve camları bir türlü açamadı. Arkadaşlarına telefonla ulaşmaya çalışan E.S.’nin bu çabası da sonuçsuz kaldı. 

Sıcağın da etkisiyle araçta nefes almakta zorlanan E.S.’yi, bir temizlik işçisi fark etti. Aracın yanına gelen temizlik işçisinin haber vermesiyle otel çalışanları ve vatandaşlar da gelerek bayılmak üzere olan vatandaşa yardım etmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar, havasızlıktan bitkin düşen şahsın nefes alması için cipin camını taşla kırma çabası da sonuçsuz kaldı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, aracın camını çekiçle kırdı. Bir sağlık personeli, kırılan camdan içeri girerek E.S.’ye ilk müdahaleyi yaptı. Serum takılan talihsiz genç, araçtaki ilk müdahalenin ardından kırılan camdan itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarıldı. 

Ambulansa alınan E.S., tedavisinin yapılacağı Elbistan Devlet Hastanesine götürüldü. E.S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(İHA) 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Hadise Sinan Akçıl'a taş mı attı?' Evlenmiyorum çünkü...
Alişan'dan güldüren halay! Duvara tırmandı
Acun'dan 'Ben Fero' sürprizi
Süper Lig futbolcuları 'Cicişler'le yakalandı
Ebru Gündeş tükendi!
<p><strong>TM Dijital Haber Merkezi</strong></p> <p>Rus askeri uzman Aleksey Leonkov, Suriye´deki

Suriye’deki S-300’ler, İsrail Uçaklarını Neden Durduramıyor?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

NASA Dünya'nın son halini yayınladı!

İstanbul'da günübirlik tatil fırsatı