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Lüks ciple çocuk kaçırma girişimi

Lüks ciple çocuk kaçırma girişimi

İstanbul Küçükçekmece’de önceki gün evinin önünde oynayan F. Ç.’nin (9) yanına bir cip yanaştı. Lüks araçtaki kişiler F.Ç.’nin bileklerinden tutup araca bindirmeye çalıştı.

Çocuğun çığlıklarını duyan anne Gülserin Ç.’nin bağırmasıyla panikleyen şüpheliler, küçük çocuğun elindeki telefonu alarak kaçtı. Küçük kız o anları “Annemin telefonu elimdeydi. Abimin elinden kaçan topun peşine gittim. Arkadan da birisi koştu. İki bileğimden tutarak beni arabaya doğru sürükledi” sözleriyle anlattı. Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hırsızlık süsü vermek istediler

Araçtakilerin kızını izlediğini iddia eden anne Gülserin Ç., “Kızım topun arkasından gidince araba da hareket etti. 5-10 metre sürüklediler. ‘Kızımı kaçırıyorlar’ diye çığlık attım. Dizlerinin üzerine düşünce kızımı bıraktı telefonu aldı. Hırsızlık süsü vermeye çalıştılar” dedi. 

Cipli magandalar mahallede bir kadının da çantasını böyle çalarak hızla uzaklaştılar.

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