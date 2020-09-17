LPG'li araçlar AVM'ye girebilir mi? LPG'li aracı olanlar AVM otoparkına girebilecek mi?

LPG'li araçlar ile ilgili alınan yeni kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum duyurdu. LPG'li araçlar Alışveriş Merkezleri'nin kapalı otoparklarına giriş yapamıyorlardı. Geçtiğimiz yıl konuya ilişkin yeni düzenlemelerin görüşüldüğü vurgulanmıştı.

LPG'Lİ ARAÇLAR AVM'YE GİREBİLİR Mİ?

Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunup, soruları yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Muayeneleri yapılan, uygun olan LPG'li araçlar AVM otoparklarına girebilecek. LPG'li araçlar için otopark şartlarını sağlayan AVM'leri ilan edeceğiz. Otoparklar 'LPG'li araçlara uygundur' şekliyle belgelendirilecek." ifadelerini kullandı.

LPG NEDİR?

LPG'nin Türkçe açılımı "Sıvılaştırılmış Petrol Gazı"dır. LGP, petrolün rafinerilerde damıtılması esnasında veya petrol yataklarının üzerinde bulunan doğal gazın ayrıştırılması ile elde edilen gazın, basınç halinde sıvılaştırılmışıdır. Renksiz, kokusuz ve havadan ağır olan LPG'nin kokusu sonradan rafineriler tarafından eklenir.

Şu anda Türkiye’de kullanılan LPG'lerin %70'i bütan %30'u propan gazından oluşur. Bu iki gazın karışımı LPG'nin daha yanıcı olmasını sağlar. LGP bu gazların basınç altında sıvılaştırılması ile oluşturulur. Bir litre LPG gaz formuna geçtiğinde yaklaşık 250 litrelik gaz hacmine ulaşır.