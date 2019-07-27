Lösemili çocukların süper kahramanı 

BÜLENT ŞANLIKAN

Ankara’da yaşayan Vedat Günaydın (41) tüm hayatını kan ve trombosit bağışına adamış, hayat kurtarmayı yaşama gayesi haline getirmiş madalyalı bir bağışçı. 2013’te kan merkezi önünde çocuğu için trombosit bulamadığı için ağlayan bir baba onun hayatını değiştirdi. Günaydın, o dönemde aldığı kilolar yüzünden kan veremeyince tüm yaşantısını değiştirdi, spor ve diyetle 2 yılda 45 kilo verdi, sigarayı bıraktı. 3 yılda 54 trombosit bağışı yaparak onlarca hayat kurtardı.

SAĞLIKLI YAŞIYORUM

Günaydın’ın AKŞAM’a anlattıkları: “O babayla karşılaştığımda yaklaşık 130 kiloydum. Karaciğer yağlanması, kolesterol sorunlarım vardı. ‘Ömrüm boyunca hastane önünde ağlayan kaç babayı güldürürsem kardır’ diyerek yaşam biçimimi değiştirmeye karar verdim. Sağlıklı hayata döndüm. Kan vermeye başladığımdan bu yana hiç hasta olmadım. Kan verdiğimde trombositi ne artırır ise gıda olarak onu tüketmeye çalışıyorum. Örneğin yeşil mercimek gibi gıdalar tüketmeye dikkat ediyorum. Kan verdiğimiz insanlar mağdur ve çoğunluğu kanser hastası insanlar. Bir insan canıyla savaşırken bir torba kan bulmak için niye sokağa çıksın. Gerek yok. Biz sağlıklı insanlarız birbirimize faydamız olsun.”

HEDEF 500 BAĞIŞ

“Bugün benim 70. bağışım. 61 bağışı üç buçuk yılda yaptım. Kızılay’dan altın madalyam ile plaketim var. Ayrıca Türk Kızılay’ının verdiği onur madalyası sahibiyim. Benim hedefim olabildiğince insana yardımcı olmak. 500 bağış yapmayı hedefliyorum. Trombosit ve kan seviyeleriniz yüksekse bir yetişkin bir çocuk için alınabiliyor. Bu da demektir ki iki kişiye dokunuyorsunuz. Ben ara ara hastanelere gidip çocukları ziyaret ediyorum. Birkaç kan verdiğim çocuğu kaybettik. Bu beni çok etkiledi. O yüzden artık isme bağış yapmıyorum.”

Kan vereceğim günü iple çekiyorum

“Kan vermenin bana getirdiği huzur bambaşka. Kan vereceğim günü saati hatta saniyeyi iple çekiyorum. Yaşam sıvınızla bir kişinin hayatına dokunmak bambaşka bir duygu. İnsanlar kendi hayatlarına dokunulsun istiyorsa bir başkasının hayatına dokunmalı."