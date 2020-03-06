Lise öğrencilerinden vefa örneği!

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, bedensel engellilere arızalanan tekerlekli sandalyeleri için ücretsiz onarım desteği veriyor.

İlçede 1985 yılında iki bölümle faaliyete başlayan Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, çevredeki fabrikaların ihtiyacın olan malzemeleri üreterek ülke ekonomisine katkı sağlıyor.