Linç edilmekten korktum

Neslihan KESKİN

Bakırköy’de lüks cipini yayaların üzerine sürerek 6 kişinin yaralanmasına neden olan Görkem Sertaç Göçmen “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklandı.

İnsanları eze eze gitti

Göçmen ifadesinde “10-15 kişi aracıma saldırarak hasar verdi. Arabamın arka camına tekme attılar, cam kırıldı. Korktum, linç edilmemek için olay yerini terk etmek zorunda kaldım” dedi. Babası savcı, annesi hakim olan Göçmen, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anında yanında bulunan kız ardadaşı A.A. şunları söyledi: araç içerisinde konuşuyorduk. Bir anda sinirlenerek başıma vurmaya başladı. Bu sırada birçok insana çarptığını gördüm.

Suç dosyası kabarık

Uyuşturucudan sabıkası bulunan Göçmen, 1 yıl önce Ataköy’deki kafede tartıştığı kişilere rastgele ateş ederek 2 kişiyi yaralamıştı.