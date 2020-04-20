Lezzetli pankek tarifi nasıl yapılır? Kolay pankek yapımı ve malzemeleri!

Pankek tarifi hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler yoğun olarak Lezzetli pankek tarifi nasıl yapılır? sorusunun yanıtını araştırıyor. Çocuklar tarafından çikolatayla beraber çok sevilen bu lezzeti tuzlu da yapabilirsiniz. Evde bulunan malzemelerle kolay bir şekilde yapılan pankek Türk mutfağında krep olarak biliniyor. Kahvaltıda pratik ve nefis pankek yapmak isteyenler için detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

PANKEK MALZEMELERİ

-2 yumurta

-1,5 su bardağı un

-1 su bardağı süt

-2 yemek kaşığı şeker

-1 paket vanilya

-1 paket kabartma tozu

-Sıvı yağ(kızartmak için)

Üzerine: Meyve çeşitleri, bal, çikolata sosu ya da reçel

LEZZETLİ PANKEK TARİFİ NASIL YAPILIR?

-Şekerle yumurta bir kapta çırpılır.

-Un, vanilya, süt, kabartma tozu eklenir ve çırpılmaya devam edilir.

-Kek hamurundan daha koyu kıvamda hazırlanır.

-Kızgın yapışmayan bir tavada bir kaşık dökülerek tavanın içerisinde yayılması beklenir ve altı üstü kızartılarak pişirilir.

-Üzerine meyve çeşitlerinden istenilenlerle servis edilir. (Ya da bal, reçel veya çikolata sosuyla)

Afiyet olsun.