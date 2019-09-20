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Leblebiden cinayet

Leblebiden cinayet

Adana’da 16 Eylül’de düğüne giden Sabahattin Narin (25), başına atılan leblebi yüzünden Abdulkadir Sertkaya (19) ile tartıştı.

Soner KAN

Kavgayı aile büyükleri yatıştırdı. Olaydan bir gün sonra barışmak için buluşan taraftar yine kavga etti. Sertkaya’nın pompalı tüfekle ateş ettiği Narin, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kaçan katil zanlısı Sertkaya ile ona yardım ettikleri öne sürülen arkadaşları Selim Özdemir (22) ve Doğan Batur’u (22) yakaladı. Tutuklanan 3 şüpheliden Sertkaya’nın “Barışmaya gittiğimde silah çekince ben de tüfekle havaya ateş ettim. Amacım korkutmaktı” dediği öğrenildi. 

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