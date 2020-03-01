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  3. Lastik bottan 30 göçmen kurtarıldı

Lastik bottan 30 göçmen kurtarıldı

Lastik bottan 30 göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'a gitmek için açılan yaklaşık 30 denizde mahsur kaldı. Göçmenler Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılırken, bir göçmen panikle denize atladığı için hipotermi geçirdi.

Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla birlikte düzensiz göçmenler Yunanistan ve Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya doğru gitmeye devam ediyor. 

Sabah saatlerinde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Midilli adasına gitmek isteyen yaklaşık 30 göçmen deniz üzerinden botla gitmek istedi.

Kıyıdan 100 metre uzaklaşan göçmenlerin botu su aldı. İçerisinde çocukların da olduğu göçmenler, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bir göçmen panikle botla atlayıp, kıyıya yüzdü. Hipotermi geçiren göçmen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aralarında çocukların da olduğu yaklaşık 30 göçmenin yardımına, Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Sahil Güvenlik ekiplerinin aldığı göçmenler Küçükkuyu beldesinde götürüldü. Ayvacık ilçe merkezinden yaklaşık 300 göçmenin de minübüs ve otobüslerle Edirne'ye doğru yola çıktıkları öğrenilirken, Edrine'den de botlarla geçmek için Ayvacık'a göçmenler geliyor.

AA


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