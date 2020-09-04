04 Eylül 2020 Cuma 02:16 | Son Güncelleme:AA
Sürücüye, “Araçları motorlu araç tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullanmak”tan 1228 lira idari para cezası uygulandı, araç ise 15 gün süreyle trafikten men edildi. M.H.F. emniyetteki ifadesinde, “Sosyal medya fenomeniyim” dedi.
Lamborghini'deki karpuzcu İranlı çıktı! Bin 228 TL ceza yedi, trafikten men edildi
İstanbul Beyoğlu'nda, Lamborghini'de karpuz satan sürücünün İran vatandaşı M.H.F olduğu tespit edildi.
Sürücüye, “Araçları motorlu araç tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullanmak”tan 1228 lira idari para cezası uygulandı, araç ise 15 gün süreyle trafikten men edildi. M.H.F. emniyetteki ifadesinde, “Sosyal medya fenomeniyim” dedi.