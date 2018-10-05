KYK yedek yurt sonuçları sorgulama ekranı 2018 KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak?

KYK yurt başvuruları sonuçları ne zaman sorusu araştırılıyor. 2018 KYK yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? SON DAKİKA... KYK 5. yedek yurt sonuçları erişime açıldı. YKS ek tercih sonuçları 28 Eylül tarihinde açıklandı. Devlet yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlık Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından işlemleri gerçekleştirilen yurt başvurularını araştırmaya başladılar. Ek kontenjan, özel yetenek sınavı veya lisans tamamlama programıyla yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan, lisansüstü (yüksek lisans/doktora eğitimi gören ara sınıf öğrencileri dâhil), yurt içi/yurt dışı eğitim programlarına katılan, 7143 sayılı Kanun kapsamında aftan yararlanarak yeniden öğrenime başlayan öğrenciler ile diğer öğrencilerin (diploma notu ile dikey geçiş yapan, GATA’dan elenen vb.) yurt başvuruları 3-10 Ekim 2018 tarihleri arasında http://yurtkur.gsb.gov.tr/ internet adresinden alınıyor. KYK yedek yurt yerleştirme sonuçları da açıklanmaya devam ediyor. En son 2018/2019 Eğitim Öğretim Yılı ÖSYM ve arasınıf 4. yedek yurt sonuçları açıklandı. Şimdi gözler 5. Yedek yerleştirme sonuçlarında. Yapılan güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

E-DEVLET GİRİŞ EKRANI

KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA

KYK 5. YEDEK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

SON DAKİKA... KYK 5. yedek yurt sonuçları erişime açıldı.

KYK yurt yedek sonuçları her perşembe ve her pazartesi günü otomatik olarak öğrencilerle paylaşılıyor. Sonuçların açıklanması ile ilgili yapılan resmi açıklamaları haberimizden takip edebilirsiniz.Üniversite öğrenimlerini gerçekleştirecekleri kentte barınma problemini gidermek isteyen öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yapacağı yerleştirmelere kilitlendi. KYK 5. yedek yurt sonuçları kapsamında herhangi bir yurda yerleşip yerleşemediğini görebilecek olan öğrenciler, bu duruma göre planlarına yön verecek.

KYK EK YURT YERLEŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK ek kontenjan yurt yerleştirmeleri için YURTKUR'dan önemli bir açıklama geldi. Kredi ve Yurtlar Kurumu, Yatay ve Dikey Geçiş öğrencileri gibi sonradan yerleştirmeleri gerçekleştirilecek öğrenciler için açıklama yaptı. Başvuruların 3-10 Ekim tarihleri aralığında alınacağını duyurdu.

KYK tarafından yapılan açıklamada, "Yatay/dikey geçiş, lisans tamamlama, yurtiçi/yurtdışı eğitim programlarına katılan, ek kontenjan, af ile dönenler, lisansüstü (ara sınıflar dahil), özel yetenek ve diğer öğrenciler (diploma notu ile dikey geçiş yapan, GATA'dan elenen vb.) için başvurular 3-10 Ekim tarihlerinde!" denildi.

BAŞVURULAR E- DEVLET ÜZERİNDEN

Başvuru sırasında yanlış işaretlemelerin önüne geçmek amacıyla öğrencilerin öğrenim bilgileri artık YÖK bilgi siteminden alınıyor. Dolayısıyla öğrencilerin e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor. Bu nedenle KYK’ya yurt başvurusunda bulunacak öğrencilerin okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri önem taşıyor.

Öğrenim bilgilerinde yanlışlık olan öğrenciler, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzeltebilecekler.

Başvuru tarihleri ilerleyen süreçte kamuoyuna duyurulacak olup başvuruyla ilgili merak edilen her tür bilgiye Kurumun resmi internet adresinden (http://yurtkur.gsb.gov.tr/) ulaşılabilecek.

YURT ÜCRETLERİ NE ZAMAN ÖDENİR?

Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.

Yurt ücretleri en geç ayın son iş günü saat 16.00'ya kadar banka aracılığıyla ödenir.

TAAHHÜTNAME ONAYI YETERLİ OLACAK

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK), 12 Eylül tarihinde yayımladığı yurt sonuçlarının ardından taahhütname onayı alınmaya başlandı.

Barınacağı yurtlar için kayıt ücretini ödeyen öğrenciler, E-Devlet üzerinden taahhütname onayını tamamlamalarının ardından herhangi bir işlem için yurtlara gitmek zorunda kalmayacak. Ancak okullarının akademik takvimi dolayısıyla barınmaya başlamayan öğrencilerin, bu durumu yurt müdürlükleri ile iletişime geçerek bildirmesi gerekecek.

Öğrenciler, yurtlarda barınmaya başlamalarının ardından 4 adet fotoğraf, kişisel İBAN numarası ve öğrenci belgelerini 30 gün içerisinde teslim etmek zorunda olacak.

ÖNCELİKLİ ÖĞRENCİNİN BELGELERİ TESLİM ETMELERİ GEREKİYOR

Özel ya da öncelikli öğrenci statüsünde başvurularını gerçekleştiren öğrencilerin, yurtların hizmete başlamasıyla birlikte özel durum belgelerini teslim etmeleri gerekecek. Bu belgenin teslim edilmemesi halinde ise öğrencinin özel durum statüsü iptal edilecek.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

KYK yurt ücretleri, zam olacak mı sorusunun cevabını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu açıkladı. Kasapoğlu “Bu sene Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'müze bağlı yurtlarımızda ücretlerde herhangi bir zam yapmayacağız. Oluşturulmak istenen ekonomik baskılara karşı direncimizi ve gücümüzü ortaya koymak adına yurt ücretlerine zam yapmama kararı aldık, bunu da ekonomik baskılara karşı anlamlı bir duruş olarak görüyoruz. Gençlerimize ve yurtlarımıza dair destekleri ve ücret politikasındaki bu karardaki katkıları nedeniyle Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza gençliğimiz ve Bakanlığımız adına şükranlarımı sunuyorum.” açıklamasında bulundu.

KYK ücretleri ne kadar, sorusuna kurum tarafından cevap geldi. Buna göre; aylık yurt yatak ücreti 150 TL olarak belirlenmiştir. Standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti ise 160-265 TL arasındadır.

YURT KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler yurt kayıt işlemlerini, e-Devlet şifresi ile turkiye.gov.tr adresindeki YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden taahhütname onayı yaparak tamamlayacak. Öğrencilerin kayıt işlemi için yurdun bulunduğu şehre gidip başvurma zorunluluğu bulunmuyor.

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrencilerin yurt kayıt işlemlerini 19 Eylül saat 23.59’a kadar tamamlamaları gerekiyor. Bu tarihe kadar öğrenciler e-Devlet’e giriş yaparak YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden taahhütname onayı yapabilecekler.

İlk yerleştirme sonrası yerleşen öğrenciler, 17 Eylül’den itibaren yurtlarda barınabilecek. Akademik takvim başlangıcına göre barınmaya başlamayan öğrencilerin yurt müdürlükleri ile iletişime geçerek durumlarını bildirmeleri gerekiyor.

Yurtta barınmaya başlanıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde en az 4 adet fotoğraf, öğrenci belgesi ve Kurum tarafından yapılması muhtemel geri ödemelerde kullanılmak üzere öğrencinin kendisine ait bir IBAN numarasının yurt müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor.

Başvuru esnasında özel ve öncelikli durumu olduğunu beyan eden öğrencilerin yurtta barınmaya başladığı tarihte ilgili belgeyi yurt müdürlüklerine teslim etmeleri gerekiyor. İlgili belgenin ibraz edilmemesi durumunda öğrencinin yurt hakkı geçersiz sayılacak.