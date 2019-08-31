KYK yedek başvuru tarihleri belli oldu! KYK ilk yedek yerleştirmeler ne zamanyapılacak?

KYK yedek başvuru tarihleri belli oldu. Üniversite sonuçlarının açıklamasından sonra öğrenciler Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) başvurularını yaptı. 19 Ağustos ve 26 Ağustos tarihleri aralığında başvuruları alınan yurt sonuçları da 29 Ağustos itibariyle e-Devlet kapısında erişime açıldı. Kredi Yurtlar Kurumu başvuru sonuçlarına göre yerleşemeyen öğrenciler yedek yurt başvuru tarihlerini merak ediyor. Kredi Yurtlar Kurumu ilk üç yedek yerleştirme tarihleri de açıklandı. KYK ilk yedek yerleştirmeler ne zaman? diye merak edenler için yanıtıt haberimizde..

KYK İLK YEDEK YERLEŞTİRMELER NE ZAMAN?

KYK ilk üç yedek yerleştirme tarihleri açıklandı. İlk yedek yerleştirme 5 Eylül, ikinci yedek yerleştirme 9 Eylül, üçüncü yedek yerleştirme de 12 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yedek yerleştirme işlemleri bu tarihlerden sonra da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edilecek.

Ek kontenjan ya da özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim kurumuna yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, yurt içi ve yurt dışı değişim programları, lisans tamamlama, lisansüstü öğrenciler ve ülkemize kendi imkânlarıyla gelen uluslararası öğrenciler için yurt başvuruları ilerleyen günlerde alınacak.

KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?

Aylık yurt ücreti 168 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti 180-285 TL arasındadır. K.K.T.C’de bulunan yurtların ise aylık ücreti 300 TL’dir.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE ZAMAN VE NASIL ÖDENİR?

Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.

Yurt ücretleri en geç ayın son iş günü saat 16.00’ya kadar banka aracılığıyla ödenir.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK'dan yapılan açıklamada "Kredi/burs başvuruları da tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak." denildi. Kredi Yurtlar Kurumu'ndan burs başvuruları geçen sene 15 Ekim'de yapılmıştı.