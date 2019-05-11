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  3. Kuzulu dedeyi görenler fotoğraf çektirmek istiyor

Kuzulu dedeyi görenler fotoğraf çektirmek istiyor

Kuzulu dedeyi görenler fotoğraf çektirmek istiyor

Erzurum’da yaşayan 69 yaşındaki Selami Yılmaz’ın beslediği kuzuları hiç peşinden ayrılmıyor. Kuzuları Yılmaz'ın peşinde gören vatandaşlar ise bu anları görüntülemek için cep telefonuna sarılıyor.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yaşayan Selami Yılmaz, evinin önünde büyüttüğü kuzularıyla çocuğuymuş gibi ilgileniyor. Doğdukları andan itibaren elleriyle besleyip ilgilenen Selami Yılmaz’ın evcil hayvan gibi peşinden giden kuzuları Berduş ve Efe, sahiplerinin izinde yaya geçidinden geçiyor, kaldırımda zıplıyor, insanların ilgi odağı oluyorlar.

Berduş ve Efe isimli kuzular öyle ki Selami Yılmaz'ı görmeyince bağırmaya başlıyor. Yılmaz her sabah ve her akşam 25 dakika Berduş ve Efe’yi Erzurum’un en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi'nde geziye çıkarıyor.

Hayvan sevgisinin her şeyden farklı olduğunu ifade eden Selami Yılmaz, "Onlar sevgiyi hisseden hayvanlar, küçükken alıyorum, besliyorum, büyüdükleri zaman küçüğüyle takas ediyorum. Asla kesmeye kıyamıyorum, elimle büyüttüğüm yavrularım benim onlar, kıyamam" ifadelerini kullandı.

İnsanların yoğun merakına dikkat çeken Yılmaz, "Kuzuları peşimde gören insanlar fotoğraf çekmeye başlıyorlar, sevmeye geliyorlar, kuzularım insanların yüzlerini gülümsetiyor. Ramazan ayında bunlar olmasa vakit geçmez" dedi.

(İHA)

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