Balıkesir´in Ayvalık ilçesi ile Çanakkale´nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesine kadar yaklaşık 145 kilometre uzunluğundaki sahil bandı ve 30 binin üzerindeki yatak kapasitesine sahip Kuzey Ege´de deniz sezonu erken açıldı. Hava sıcaklığının 24 dereceye kadar ulaştığı Edremit, Ayvalık ve Burhaniye ilçelerinde birçok vatandaş soluğu deniz kenarında aldı. Sarımsaklı, Cunda, Ören, Zeytinli, Akçay ve Altınoluk gibi iç turizmin önemli tatil merkezlerinde yaşayanlar baharın canlı tonlarıyla birlikte denizin keyfini çıkardı. Hafta içi olmasına rağmen çok sayıda vatandaş denize girerken, bazı vatandaşlar ise güneşlenmeyi tercih etti.

Edremit ilçesinin Altınkum sahilinde denize giren Engin Kaya, arkadaşlarıyla eğlenmeye geldiklerini belirterek, "Denize girerek eğleniyoruz, vaktimizi geçiriyoruz. Buraya arkadaşlarla eğlenmeye geldik. Deniz sezonu başladı" dedi. Edremit ilçesinde yaşayan İbrahim Yetişkol ise, eşiyle güneşlenmeyi tercih ederek, "Havalar gayet güzel. Her gün sabah akşam yürüyüşümüzü yapıyoruz. Denize girip çıkıyoruz. Deniz mevsimi açıldı" diye konuştu.

(DHA)