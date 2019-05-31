Kuzeninin eşini öldüren sanık 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 9 yıl önce işlenen cinayetin 3 sanığından birine, kuzeninin eşini öldürdüğü gerekçesiyle 25 yıl hapis cezası verildi. Yalova Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, Şener Adalı'yı "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan eşi Hanım Adalı katılmadı. Hanım Adalı'nın amcasının oğlu tutuklu sanık Özkan Yurt, duruşma salonunda hazır bulundu. Diğer sanık Hanım Adalı'nın amcasının damadı Engin Efe ile başka suçtan tutuklu olduğu Bursa H Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu. Son sözleri sorulan sanık Özkan Yurt, "Allah huzurunda benim vicdanım rahattır. Suçsuzum, beraatimi ve tahliyemi talep ederim." dedi. Savcı ise mütalaasında, Yurt'un müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Yurt'a 25 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, diğer sanıklar Hanım Adalı ve Engin Efe'nin ise beraatini kararlaştırdı.

OLAY

Çınarcık'a bağlı Şenköy'de 19 Aralık 2010'dan itibaren haber alınamayan Şener Adalı'nın cesedi, yaklaşık bir yıl sonra ormanlık alanda bulunmuştu. Gözaltına alınan 3 kişiden, Şener Adalı'nın eşinin amcasının oğlu Özkan Yurt tutuklanmış, Hanım Adalı ve onun amcasının damadı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Cinayetin, Hanım Adalı ile kuzeni Özkan Yurt arasındaki ilişkinin, Şener Adalı tarafından öğrenilmesi üzerine çıktığı iddia edilmişti. Kavga eden ve silahlı olan ikiliden Yurt, Adalı'yı tabancayla öldürmüştü.

(AA)