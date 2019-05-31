  • $5,8483
  • 6,5433
  • 244.178
  • 89.751
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
31 Mayıs 2019 Cuma 15:36 | Son Güncelleme: 31 Mayıs 2019 Cuma 15:36

Kuzeninin eşini öldüren sanık 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kuzeninin eşini öldüren sanık 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Yalova'da, 2010'da işlenen cinayetle ilgili tutuklu yargılanan sanık 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı, maktulün eşi ile diğer sanık ise beraat etti.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 9 yıl önce işlenen cinayetin 3 sanığından birine, kuzeninin eşini öldürdüğü gerekçesiyle 25 yıl hapis cezası verildi. Yalova Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, Şener Adalı'yı "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan eşi Hanım Adalı katılmadı. Hanım Adalı'nın amcasının oğlu tutuklu sanık Özkan Yurt, duruşma salonunda hazır bulundu. Diğer sanık Hanım Adalı'nın amcasının damadı Engin Efe ile başka suçtan tutuklu olduğu Bursa H Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu. Son sözleri sorulan sanık Özkan Yurt, "Allah huzurunda benim vicdanım rahattır. Suçsuzum, beraatimi ve tahliyemi talep ederim." dedi. Savcı ise mütalaasında, Yurt'un müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Yurt'a 25 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, diğer sanıklar Hanım Adalı ve Engin Efe'nin ise beraatini kararlaştırdı.

OLAY

Çınarcık'a bağlı Şenköy'de 19 Aralık 2010'dan itibaren haber alınamayan Şener Adalı'nın cesedi, yaklaşık bir yıl sonra ormanlık alanda bulunmuştu. Gözaltına alınan 3 kişiden, Şener Adalı'nın eşinin amcasının oğlu Özkan Yurt tutuklanmış, Hanım Adalı ve onun amcasının damadı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Cinayetin, Hanım Adalı ile kuzeni Özkan Yurt arasındaki ilişkinin, Şener Adalı tarafından öğrenilmesi üzerine çıktığı iddia edilmişti. Kavga eden ve silahlı olan ikiliden Yurt, Adalı'yı tabancayla öldürmüştü.

(AA)

Bağırsak Sağlığını Korumanın Yolları Nelerdir? | #SağlıklıRamazanlar

<p>Bilet satış bölümünde çalışan ve mülk sahibi Şahin Şeker tarafından darp edilen Gaye Akıl o akşam

Patronu tarafından darp edilmişti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Pençe Harekâtı kapsamında teröristlerin sığınak ve mühimmat deposu bombalandı

Sri Lanka, Tamil Kaplanlarının Silahlarını Sergiye Açtı

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.