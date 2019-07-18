Kutup Yıldızını bulmakta kullanılan takımyıldızı hangisidir? Güven Bana sorusu Kutup Yıldızını bulmakta kullanılan takımyıldızı hangisidir? Müge Anlı’nın sunumuyla gerçekleşen Güven Bana yarışma programı yoğun ilgi görüyor. Güvenmeye odaklı programda iki yarışmacı 1.000.000 TL’lik ödül için yarışıyor. 18 Temmuz Perşembe günü yayınlanan Güven Bana programında yarışmacılara yine birbirinden zorlayıcı sorular soruldu

A: Büyükayı

B: Mikroskop

C: Pergel

D: Yelken

Doğru cevap: Büyükayı