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Kutup Yıldızını bulmakta kullanılan takımyıldızı hangisidir?

Kutup Yıldızını bulmakta kullanılan takımyıldızı hangisidir"

Kutup Yıldızını bulmakta kullanılan takımyıldızı hangisidir? Güven Bana sorusu Kutup Yıldızını bulmakta kullanılan takımyıldızı hangisidir? Müge Anlı’nın sunumu ile gerçekleşen Güven Bana yarışma programı her perşembe günü Atv ekranlarında yayınlanıyor. İki kişinin yarıştığı programda toplam ödül 1.000.000 TL. Tatlı Sert programı ile başarılı işlere imza atan Müge Anlı, yaz aylarında yarışma programı ile ekranlara dönüş yaptı. Güven Bana yeni bölümü 18 Temmuz Perşembe günü seyirci ile buluştu

Kutup Yıldızını bulmakta kullanılan takımyıldızı hangisidir? Güven Bana sorusu Kutup Yıldızını bulmakta kullanılan takımyıldızı hangisidir? Müge Anlı’nın sunumuyla gerçekleşen Güven Bana yarışma programı yoğun ilgi görüyor. Güvenmeye odaklı programda iki yarışmacı 1.000.000 TL’lik ödül için yarışıyor. 18 Temmuz Perşembe günü yayınlanan Güven Bana programında yarışmacılara yine birbirinden zorlayıcı sorular soruldu

A: Büyükayı

B: Mikroskop

C: Pergel

D: Yelken

Doğru cevap: Büyükayı

 

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