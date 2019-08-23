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  3. Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, biri ambulans 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şaphane ilçesinden kalp krizi geçiren bir hastayı taşıyan Cevdet Işık yönetimindeki 43 BD 081 plakalı 112 Acil Servis ambulansı, Kütahya-Çavdarhisar kara yolunun Yalnızsaray Kavşağı'nda, Himmet Duvar'ın kullandığı 03 VZ 680 plakalı otomobil ve Halil İbrahim Çiçek idaresindeki 15 SC 197 plakalı otomobile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobildeki Veli Balsak olay yerinde, sürücü Himmet Duvar ve ambulanstaki hasta Recep Çiçek kaldırıldığı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yaralanan ambulans sürücüsü Işık, sağlık personelleri Mehmet Azcan ve Turgay Tüzen ile ambulanstaki hasta yakını Beytullah Çiçek aynı hastanede tedavi altına alındı.

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