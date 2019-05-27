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  3. Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Kütahya'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1 kilo 200 gram 'skunk' uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu taşıdığı tespit edilen otomobili takibe alarak kent merkezinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 1 kilo 200 gram 'skunk' uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Araçtaki B.K., K.E.E. ve H.K. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak Kütahya E Tipi Cezaevi´ne konuldu. Soruşturma sürüyor.

(DHA)

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