"Kutadgu Bilig" eserinin yazarı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu "Kutadgu Bilig" eserinin yazarı kimdir? ATV ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu Murat Yıldırım’ın yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı 19 Haziran Çarşamba günü sevenleriyle buluştu. Yine heyecan dolu dakikaların yaşandığı programda yarışmacı zorlayan sorular vardı. Birbirinden ilginç ve güzel soruların yaşandığı program internette en çok aranan konular arasında yerini alıyor.

A: Kaşgarlı Mahmud

B: Edip Ahmed Yukneki

C: Farabi

D: Yusuf Has Hacib

Doğru Cevap: Yusuf Has Hacib