Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9491
  • 6,662
  • 288.896
  • 114807
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Kuşadası'nda lastik botta 31 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası'nda lastik botta 31 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası'nda lastik botta 31 kaçak göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan lastik botla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan 31 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, 28 Aralık günü saat 07.24'te gelen ihbar üzerine ilçenin açıklarında lastik botta kaçak göçmenlerin olduğunu belirledi.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ekibi, bölgeye giderek kaçakların içinde bulunduğu botu durdurdu. Bottaki 26 Suriye, 4 Filistin ve 1 İran uyruklu toplam 31 kaçak göçmen yakalandı.

Aralarında 11 kadın ve 8 çocuğun da bulunduğu kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuna alınıp karaya çıkarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

AA


Boşanma nedeni ortaya çıktı
Behzat Ç. dizisi Erdal Beşikçioğlu yüzünden mi sona erdi?
Hayatını bir gecede sildi!
MasterChef'te şampiyon olan Cemre'den ilk paylaşım!
Fahriye ve Burak İstanbul'dan ayrılmak istemedi
<p>Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesi 30020 Sokaktaki iki katlı evde tek başına yaşayan Hülya

İnanılmaz Kurtuluş... Balkon Çökünce Molozların Arasında Kalan Kadının Burnu Bile Kanamadı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Sıfır aldığı cip başına bela oldu! 'Benimle alay ediyorlar'

Tek bacaklı martının yaptığı şey herkesi hayrete düşürdü