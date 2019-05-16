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  3. Kuşadasında 13 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadasında 13 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadasında 13 kaçak göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 13 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbar alan Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı ekipler, Kuşadası açıklarında içinde kaçak göçmen bulunan hareket halindeki bir fiber tekneyi tespit etti.

Sahil güvenlik botu tarafından durdurulan fiber teknenin içerisindeki Afganistan uyruklu 6’sı çocuk, 4’ü kadın toplam 13 kaçak göçmen gözaltına alındı.

İfadeleri alınan kaçak göçmenler işlemlerin tamamlanmasının ardından il göçmen bürosuna teslim edildi.

AA

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