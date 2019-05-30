Kuş cenneti olarak bilinen Akgöl'de yan yana oluşan obruk korkuttu

Ayrancı'nın Anbar köyündeki Akgöl'ün kenarında, dün toprağın çökmesiyle yaklaşık 40 metre çapında ve 10 metre derinliğinde obruk oluştu. Göldeki suyun içine akmasıyla obruğun büyüdüğü görüldü. Buraya yaklaşık 5 metre uzaklıkta ise 3 metre çapında ve 1,5 metre derinliğinde başka obruk oluştu. Ayrancı Kaymakamlığı tarafından obrukların çevresine şerit çekildi. Obrukları merak edip, yakından bakmak isteyenler ise çökme tehlikesi nedeniyle bölgeye yaklaştırılmadı.

Obruğun oluştuğu bölge, Anbar köyüne yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunuyor. İrili ufaklı 322 obruğun meydana geldiği Karapınar ilçesi ise Akgöl'deki obruğun bulunduğu noktaya yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Bölge sakinlerinden Faruk Ekin, Ayrancı'da ilk kez obruk oluştuğunu belirterek, ''Bölgemizde ilk defa obruk oluştu. Gölün kenarında biri yaklaşık 40 metre çapında diğeri de küçük bir obruk. Daha önce hep komşu ilçe olan Karapınar'da obruk oluşuyordu'' dedi.

(DHA)