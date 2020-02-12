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Kuş avlanan tüfek öldürmez

Kuş avlanan tüfek öldürmez

İstanbul Pendik’te 2 yıl önce arkadaşlarıyla parkta oynayan Hira Nur Demircan’ı (7) evden tüfekle ateş ederek sırtından vuran Barış Balcı, ‘silahla kasten yaralama’ suçundan 3 yıl 9 ay hapse çarptırılmıştı.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararında sanığın 4.67 metre mesafede elde edilemeyen suç aletiyle mağdureyi hedef aldığı, ateş etme sonucu saçmanın beton zemine çarpıp mağdureye isabet ettiği hatırlatıldı. Tüfeğin havayla saçma tanesi atan türden olduğu, bu tip tüfeklerin kuş avlamakta kullanıldığı, daha büyük canlılarda öldürme için etkili olmadığı ve silahın öldürmeye elverişli kabul edilmediği de vurgulandı. 

Parkta oynayan çocuğu silahla vuran Barış Balcı, öldürmeye teşebbüsten değil yaralama suçundan cezalandırıldı.

(İHA)


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