Kurtuluş reçetesi yapay akciğer

Yeliz COŞKUN

İstanbul Esenler’de 28 Nisan’da Kadir (18) ve Emir Eriş (16) kardeşlerle arkadaşları Enes Demir (16), bir aracın içerisinde çakmak gazının patlaması sonucu mahsur kaldı. Aracın kapıları kilitli olduğu için dışarıya çıkamayan ve yoğun dumana maruz kalan çocukların vücudunda ağır derece yanıklar oluştu. Üç arkadaş, öldü sanılarak Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kısa sürede topralayan Emir, geçtiğimiz günlerde taburcu oldu. Akciğerleri iflas eden Kadir ve Enes için son umut olarak yapay akciğer cihazı kullanıldı.

8 SAAT SONRA MUCİZE

Akciğerin iflas etmesi durumunda diğer organların da etkilenme riski bulunduğunu belirten Yanık Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Turan, ilk kez uygulanan yöntemi şöyle anlattı: “Devletimizin üst düzey olanakları ve 15 kişilik ekibimiz sayesinde yapay akciğer kullandık. 8 saat boyunca adeta orkestra yönetir gibi bir operasyon gerçekleştirdik. Sabaha karşı çocuğumuzun kan değerleri düzeldi. Bütün ekip başında gözlerimiz yaşlı bir şekilde bu mucizeye tanık olduk. Hastalarımızın genç olması da başarıyı etkileyen bir faktör.”

YENİDEN DOĞMUŞ GİBİYİM

Yapay akciğerle hayata tekrar dönen Kadir Eriş, “Yeniden doğmuş gibiyim. Beni yeniden hayata bağlayan doktorlarıma teşekkür ediyorum” dedi. Anne Nesrin Eriş ise, “Endişeliydim ama hiç umudumu kaybetmedim. Doktorlarımız gece gündüz çalıştı. Onlara çok inandık” dedi.

ÖLÜME YAKIN HASTALARDA KULLANILIYOR

Yapay akciğerin ölüm döşeğinde uygulandığını belirten Prof. Dr. Turan, “Bu yöntemle akciğerin vücuda temiz kan verilmesi ve düzelmesi sağlandı. Antibiyotik tedavisinin de sonuç vermesiyle hastalarımızı cihazdan çıkardık. Kadir birkaç güne taburcu olacak. Enes’in ise midesine tüp yerleştirdik, yoğun bakımda. Cihaz ağır akciğer yanıklı iki çocuğumuz için kurtuluş reçetesi oldu. Yanık merkezlerimizin sayısının artması gerekiyor” diye konuştu.

OKSİJENLER TEMİZLENEN KAN VÜCUDA VERİLİYOR

Yapay akciğer uygulamasında kasıktan cihaza nakledilen kandaki karbondioksit alınırken oksijen takviyesi yapılıyor. Temizlenen kan diğer kasık damarından vücuda geri veriliyor. Hastanın yaşamsal organlarına, kalbine, beynine oksijen gidiyor.