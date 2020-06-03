Kurbanlık fiyatları 2020 ne kadar? Kurbanlık fiyatları belli oldu mu?

Kurbanlık fiyatları 2020 ne kadar? Kurban Bayramı yaklaştıkça vatandaşlar kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları merak edilen konular arasında yer alıyor. Geçen sene Diyanet İşleri Başkanlığı yurt içinde kurban kesim bedelini 890 TL, yurt dışında 725 TL olarak açıklamıştı. Peki, Kurbanlık fiyatları belli oldu mu? Belirli şart ve usule göre kesilen kurbanlar Allah’a yaklaşmayı vesile kılar. Haberimizin içerisinden kurbanlık fiyatları hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

KURBANLIK FİYATLARI 2020 NE KADAR?

Kurbanlık fiyatları hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor. Detaylı bilgi gelince haberimize eklenecektir.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz’da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.

Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi

KURBAN NEDEN KESİLİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452).

Kurban Bayramı’nda kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk’a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir Müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.