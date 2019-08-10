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Kurban satıcılarına sahte para uyarısı

Kurban satıcılarına sahte para uyarısı

Diyarbakır'da polis ekipleri, kentteki hayvan satış noktalarında satıcıları sahte para ve dolandırıcılık konusunda bilgilendirdi

Diyarbakır polisi, kurban satıcılarını sahte para konusunda uyardı.

Merkez Sur ilçesindeki Canlı Hayvan Borsası'na gelen polis ekipleri, kurban satıcılarına sahte paranın tespiti, dolandırıcılık ile hırsızlığa karşı alınacak önlemler konusunda bilgilendirerek, şüpheli durumlar karşısında "155 Polis İmdat" hattına bilgi vermelerini istedi.

Satıcı Mehmet Salih Ermez, polisin sahte para konusunda kendilerini aydınlatmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Daha önce kendisinin sahte parayla kandırıldığını ifade eden Ermez, bu nedenle zarar ettiğini kaydetti. Nebi Tilki de "Polis, dolandırıcılara, sahte paraya karşı bizi uyardı. Dağıttığı el broşürünü okuyup faydalanacağız." dedi.ban satıcılarını sahte para konusunda uyardı. Merkez Sur ilçesindeki Canlı Hayvan Borsası'na gelen polis ekipleri, kurban satıcılarına sahte paranın tespiti, dolandırıcılık ile hırsızlığa karşı alınacak önlemler konusunda bilgilendirerek, şüpheli durumlar karşısında "155 Polis İmdat" hattına bilgi vermelerini istedi. Satıcı Mehmet Salih Ermez, polisin sahte para konusunda kendilerini aydınlatmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Daha önce kendisinin sahte parayla kandırıldığını ifade eden Ermez, bu nedenle zarar ettiğini kaydetti. Nebi Tilki de "Polis, dolandırıcılara, sahte paraya karşı bizi uyardı. Dağıttığı el broşürünü okuyup faydalanacağız." dedi. 

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