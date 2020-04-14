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  3. Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı 2020 hangi gün başlıyor? İşte detaylar…

Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı 2020 hangi gün başlıyor? İşte detaylar…

Kurban Bayramı ne zaman" Kurban Bayramı 2020 hangi gün başlıyor" İşte detaylar…

Kurban Bayramı ne zaman? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı'nın ne zaman olacağını merak etmeye başladı. İslam aleminde Ramazan Bayramı'ndan sonra kutlanan ikinci bayram olan Kurban Bayramı, geçen yıl 11 Ağustos Pazar gününe denk gelmişti. Kurban Bayramı 2020 ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

Kurban Bayramı 2020 ne zaman? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ramazan ayının yaklaşıyor olması Müslüman vatandaşları Kurban Bayramı ne zaman? sorusuna yöneltti. Geçen yıl Ağustos ayına denk gelen Kurban Bayramı’nın, bu yıl Temmuz ayı sonunda idrak edilmesi bekleniyor. Kurban Bayramı ne zaman sorusunun yanıtı ile ilgili detaylar haberimizde…

KURBAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN?

Bu yıl Kurban Bayramı günleri sıralı olarak şu şekilde idrak edilecek;

Kurban Bayramı birinci günü - 31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı ikinci günü - 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı üçüncü günü - 2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı dördüncü günü - 3 Ağustos Pazartesi


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