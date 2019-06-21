Kurban Bayramı 2019 ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil yapılacak?

“Kurban Bayramı ne zaman başlıyor?” sorusu merak ediliyor. Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Dini gün ve aylar her sene coşku ile karşılanıyor. İslamiyette iki dini bayram bulunuyor. Ramazan Bayramı 4 Haziran’da başladı. Şimdi sıra Kurban Bayramına geldi. Diyanet tarafından yapılan açıklamaya göre Kurban Bayramı 11 Ağustos'ta başlayacak. Bayramın dördüncü ve son günü ise 14 Ağustos olacak. Vatandaşlar bayramda kaç gün tatil olacağını öğrenmek istiyorlar. Ramazan Bayramı dolayısıyla bütün kamu çalışanlarının 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayıldıkları bildirilmişti. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kurban Bayramı 11 Ağustos'ta başlayacak. Dördüncü ve son günü ise 14 Ağustos'ta olacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı tatili ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

Sözlükte "yaklaşmak, Allah'a yakınlık sağlamaya vesile olan şey" anlamına gelen kurban, dinî bir terim olarak, "ibadet maksadıyla belirli bir vakitte belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce boğazlamak, ya da bu şekilde boğazlanan hayvan" demektir. Arapça'da bu şekilde kesilen hayvana udhiyye denilir. İnsanlık tarihi boyunca hemen bütün dinlerde kurban uygulaması mevcut olmakla birlikte şekil ve amaç yönüyle aralarında farklılıklar bulunur. Kur'an'da Hz. Âdem'in iki oğlunun Allah'a kurban takdim ettiklerinden söz edilir; bir başka âyette de ilâhî dinlerin hepsinde kurban hükmünün konulduğuna işaret edilir.