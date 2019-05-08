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  3. Küçük çocuğun o sorusunu duyunca markette darp etti

Küçük çocuğun o sorusunu duyunca markette darp etti

Küçük çocuğun o sorusunu duyunca markette darp etti

Elazığ’da bir markette kasanın kenarında duran 6-7 yaşlarındaki çocuk, alışveriş yapan bir kadına, "Sen erkek misin-kadın mısın" diye soru sorunca darp edildi.

Olay, Karakoçan ilçesinde bir markette yaşandı. İddiaya göre, kasanın kenarında duran 6-7 yaşlarındaki bir çocuk alışveriş yaparak kasaya gelen bir kadına "Sen erkek misin- kadın mısın" diye sorarak bir süre konuştu. Daha sonra kasada para ödeyen kadın, bir anda çocuğun boğazından tutarak kasaya yatırdı, ardından da öteki kasaya fırlattı. Durumu fark eden annesi olduğu düşünülen başka bir kadın gelerek çocuğu alıp marketin içine götürdü, diğer kadın ise marketten ayrıldı. 

İHA

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