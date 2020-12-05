Küçük Aras ayakta bile duramıyor

İstanbul'da yaşayan Metin ve Selda Özdemir çifti, servet harcamalarına rağmen 5 yaşındaki Aras’ın ‘Epilepsi West sendromu’ hastalığına çare bulamadı. İstanbul’daki mobilya atölyesini ve otomobilini satarak gitmedikleri doktor kalmayan çift, havasının çocuklarına iyi geleceği tavsiyesi üzerine 3 sene önce Manavgat’a yerleşti. Anne Selda Özdemir (44), “Doktorlar, raporlara baktıklarında Aras’ın koşup oynayabileceğini söylüyor ama oğlum ayakta bile duramıyor” diyerek şöyle konuştu: “Doğduktan bir süre sonra solunum sıkıntısı yaşadı. Yoğun bakım tedavisinden 7-8 gün sonra nöbetler başladı, entübeye kadar gitti. Elimizde ne var ne yok sattık ama oğlum iyileşmedi.”