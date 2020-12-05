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05 Aralık 2020 Cumartesi 00:37 | Son Güncelleme:

Küçük Aras ayakta bile duramıyor

Küçük Aras ayakta bile duramıyor

‘Epilepsi West sendromu' tanısı konulan Aras için ailesi tüm servetini harcadı ama ayağa kaldıramadı.

İstanbul'da yaşayan Metin ve Selda Özdemir çifti, servet harcamalarına rağmen 5 yaşındaki Aras’ın ‘Epilepsi West sendromu’ hastalığına çare bulamadı. İstanbul’daki mobilya atölyesini ve otomobilini satarak gitmedikleri doktor kalmayan çift, havasının çocuklarına iyi geleceği tavsiyesi üzerine 3 sene önce Manavgat’a yerleşti. Anne Selda Özdemir (44), “Doktorlar, raporlara baktıklarında Aras’ın koşup oynayabileceğini söylüyor ama oğlum ayakta bile duramıyor” diyerek şöyle konuştu: “Doğduktan bir süre sonra solunum sıkıntısı yaşadı. Yoğun bakım tedavisinden 7-8 gün sonra nöbetler başladı, entübeye kadar gitti. Elimizde ne var ne yok sattık ama oğlum iyileşmedi.”

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