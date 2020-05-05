Kronik hastaların sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Kronik hastalığı olanlara sokağa çıkma izni var mı?

Kronik hastalığı olanlara sokak izni var mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Açıklanan normalleşme planında 65 yaş üstü ve 20 yaş altına belirli gün ve saatlerde sokağa çıkma izni verildi. Bu izinlere kronik hastalığı bulunan vatandaşların da dahil edildip edilmediği merak ediliyor. Sokağa çıkma izinleri ile ilgili son gelişmeler haberimiz içerisinde yer alıyor..

KRONİK HASTALARIN SOKAĞA ÇIKMA İZNİ VAR MI?

Kronik hastalığı olanlar sokağa çıkma yasağı kalkmadı. Normalleşme sürecinde sokağa çıkma izni verilen vatandaşlar arasında kronik rahatsızlığı olan bireyler bulunmuyor.

KRONİK HASTALARIN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN ÇIKTI?

65 yaş ve üzeri ile bağışıklık sistemi düşük, ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşlar 21 Mart saat 24.00’den sonra ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmalarını yasaklandı.

İhtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması; temel ihtiyaçlarını karşılamak için vali/kaymakamların başkanlığında 65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu.

İllerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından 65 yaş ve üzeri ile kronik vatandaşlarımızın sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirler alınıyor. İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen vatandaşları 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebileceklerdir. Bu çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin üretilmesi için ihtiyaç duyulacak sayıda başta kolluk birimleri olmak üzere yeteri kadar kamu görevlisi/ekip ve araç görevlendirildi.