Koronavirüste son durum nedir? 17 Nisan koronavirüs vaka ve ölüm sayısı nedir?
Koronavirüste son durum vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 17 Nisan koronavirüs vaka ve ölüm sayısı nedir? sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Nisan koronavirüs rakamlarını da açıkladı. 17 Nisan koronavirüs vaka ve ölüm sayıları haberimizde..
17 Nisan koronavirüs vaka ve ölüm sayısı yoğun olarak araştırılıyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Nisan koronavirüs rakamlarını da açıkladı. Bir ayı aşkın bir süredir ülkemizde görülen ve tüm illere yayılan koronavirüste son rakamlar haberimiz içerisinde yer alıyor.
17 NİSAN KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜM SAYISI NEDİR?
Bugünkü test sayısı: 40 bin 270
Bugünkü vaka sayısı: 4 bin 353
Bugünkü vefat sayısı: 126
Bugünkü iyileşen sayısı 1.542
TOPLAM TEST SAYISI: 558 bin 413
TOPLAM VAKA SAYISI: 78 bin 546
TOPLAM VEFAT SAYISI: 1.769
TOPLAM YOĞUN BAKIM HASTA SAYISI: 1.845
TOPLAM ENTÜBE HASTA SAYISI: 1.014
TOPLAM İYİLEŞEN HASTA SAYISI: 8 bin 631
Toplam iyileşen hasta sayısı 8 bin 631
BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMALARI
Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:
- Virüs 38 gündür ülkemizde, tüm illerimizde. Tedbirleri eskisinden çok daha sıkı tutun. Virüsü sokaktan alıp evinize taşımayın. Sosyal mesafe, izolasyon kuralına uyun.
- Filyasyon çalışmalarını ilk vakadan beri uyguluyoruz. Filyasyon oranımız yüzde 97,5'e ulaştı. Filyasyon başarımızı sayısl olarak ölçebiliyoruz, fazladan tedbirlere karar verebiliyoruz. Sahada bu çalışmayı yoğun bir şekilde yürüten sağlık personelimiz bir yandan enfekte vakalara ulaşarak onların tespitini kolaylaştırıyor, bir yandan gözetim altında tutarak hastanelerimizde oluşacak yükü engelliyorlar.
- Vakalara erken müdahale stratejimizin en önemli unsurlarından. Sosyal güvenceye bakmaksızın tüm hastalarımıza ilacı ücretsiz ulaştırdık. Yoğun bakım ihtiyacı, erken tedaviye başlananlarda yüzde 4.
- Evde izolasyonun bazı somut sonuçlarını sizinle paylaşmak isterim. Önce 65 yaş üstü sonra da gençlerimize sokağa çıkma kısıtlaması getirdik. Bu kısıtlama sonrasında ileri yaşta pozitif vaka sayısında ileri azalma görüldü.