Koronavirüste son durum nedir? 17 Nisan koronavirüs vaka ve ölüm sayısı nedir?

17 Nisan koronavirüs vaka ve ölüm sayısı yoğun olarak araştırılıyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Nisan koronavirüs rakamlarını da açıkladı. Bir ayı aşkın bir süredir ülkemizde görülen ve tüm illere yayılan koronavirüste son rakamlar haberimiz içerisinde yer alıyor.

17 NİSAN KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜM SAYISI NEDİR?

Bugünkü test sayısı: 40 bin 270

Bugünkü vaka sayısı: 4 bin 353

Bugünkü vefat sayısı: 126

Bugünkü iyileşen sayısı 1.542

TOPLAM TEST SAYISI: 558 bin 413

TOPLAM VAKA SAYISI: 78 bin 546

TOPLAM VEFAT SAYISI: 1.769

TOPLAM YOĞUN BAKIM HASTA SAYISI: 1.845

TOPLAM ENTÜBE HASTA SAYISI: 1.014

TOPLAM İYİLEŞEN HASTA SAYISI: 8 bin 631

Toplam iyileşen hasta sayısı 8 bin 631

BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMALARI

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

- Virüs 38 gündür ülkemizde, tüm illerimizde. Tedbirleri eskisinden çok daha sıkı tutun. Virüsü sokaktan alıp evinize taşımayın. Sosyal mesafe, izolasyon kuralına uyun.

- Filyasyon çalışmalarını ilk vakadan beri uyguluyoruz. Filyasyon oranımız yüzde 97,5'e ulaştı. Filyasyon başarımızı sayısl olarak ölçebiliyoruz, fazladan tedbirlere karar verebiliyoruz. Sahada bu çalışmayı yoğun bir şekilde yürüten sağlık personelimiz bir yandan enfekte vakalara ulaşarak onların tespitini kolaylaştırıyor, bir yandan gözetim altında tutarak hastanelerimizde oluşacak yükü engelliyorlar.

- Vakalara erken müdahale stratejimizin en önemli unsurlarından. Sosyal güvenceye bakmaksızın tüm hastalarımıza ilacı ücretsiz ulaştırdık. Yoğun bakım ihtiyacı, erken tedaviye başlananlarda yüzde 4.

- Evde izolasyonun bazı somut sonuçlarını sizinle paylaşmak isterim. Önce 65 yaş üstü sonra da gençlerimize sokağa çıkma kısıtlaması getirdik. Bu kısıtlama sonrasında ileri yaşta pozitif vaka sayısında ileri azalma görüldü.