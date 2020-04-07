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Koronavirüs üfürükçüsü

Koronavirüs üfürükçüsü

Sözde hoca Fikret G.'nin koronavirüs tedavisi, büyü bozma ve kısmet açma gibi yalanlarla vatandaşları dolandırdığı belirlendi. Suçüstü yakalanan sahtekar, tutuklandı.

DEVRİM TOSUNOĞLU

İstanbul’da kendisini ‘Fikret Zikret Hocaefendi’ olarak tanıtan Fikret G.’nin (61) hastalık tedavisi, ayrılan çiftleri barıştırma, büyü bozma ve kısmet açma gibi bahanelerle kandırdığı kişilerin güvenini kazanıp para aldığı öğrenildi.

POLİSİ MÜŞTERİ SANDI

Korona salgını başlayınca taktik değiştiren zanlının, insanları virüsten koruyup tedavi ettiğini söyleyerek dolandırdığı tespit edildi. İhbar üzerine sözde hocayla müşteri gibi irtibat kuran Güngören Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 4 Nisan günü için randevu aldı.

Söylenen saatte sıradan vatandaş gibi adrese giden polis, seri numarası alınan 200 TL’yi anlaştıkları şekilde Fikret G.’ye verdi. Zanlı, daha sonra suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen Fikret G., ‘dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık’ suçlamasıyla tutuklandı.


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