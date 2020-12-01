Koronavirüs testi kuyruğunda beklemesi için kiralanıyor: "Profesyonel sıra bekleyicileri"

Koronavirüs testi yaptırmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturunca, yeni bir iş kolu ortaya çıktı. ABD'de saati 80 dolara "profesyonel sıra bekleyicileri" kiralanmaya başladı. Bu işlem şimdiden birçok kişi için gelir kapısı oldu.

Bazıları günde iki kez bu uzun kuyruklara girerek test yaptırmak isteyenlere para karşılığı yardım ediyorlar. Zamanı olmayan ve soğukta beklemek istemeyenler için karşılıklı kazanç haline dönüşüyor.

GENÇLER TERCİH EDİYOR

Task Rabbit adlı uygulama üzerinden bulunan "profesyonel sıra bekleyicileri"ne şimdiden talep artmaya başladı. Müşterilerin çoğunu ise uzaktan çalışan ve 20’li yaşlarında gençler oluşturuyor.

Örneğin; asıl mesleği yazarlık olan bir kadın koronavirüs testi sırasını beklemek için günde iki ila üç talep alıyor ve saati 28 dolara bu işi yapıyor.