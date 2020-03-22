Koronavirüs belirtileri nelerdir? Koronavirüs belirtileri kaç günde ortaya çıkar?

Koronavirüs belirtileri vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Dünya genelinden pandemi ilan edilen bu hastalığın ilk belirtilerinin kaç günde ortaya çıktı ise merak edilen konular arasında yer alıyor. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan salgın etkisini tüm dünya etkisini gün geçtikçe arttırmaya devam ediyor. Dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de 21 kişinin bu salgın sebebiyle hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Koronavirüs belirtileri hakkında detaylı bilgi haberimizde.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Üst solunum yolu hastalıkları belirtilerinden bazıları olan burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı ve ateş virüsün belirtilerindendir. Bu belirtilere ilaveten COVID-19 nısı için, son 14 günde hastalığın görüldüğü ülkelerden(Çin, Kore gibi uzak doğu ülkeleri, İran vb) gelmiş olmak yada hasta biriyle yakın temas öyküsü olması gerekmektedir.

Bu virüsler bazen zatürre gibi alt solunum yolu hastalıklarına yol açabilir. Bu durum kalp-akciğer hastalarında, bağışıklık sistemleri yetersiz kişilerde veya yaşlılarda daha sık görülür. Virüsün teşhisi için klinik belirtileri hafif olduğundan laboratuvar testleri genellikle çok sık kullanılmaz. Ancak hekim gerek gördüğünde polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile virüsün genetik parmak izine bakılan laboratuvar testleri kullanılabilir.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ KAÇ GÜNDE ORTAYA ÇIKAR?

Ölümcül sonuçlar ortaya çıkarabilen virüsün en sık görülen belirtileri arasında olan kuru öksürük ve ateş genellikle 2 ile 4 gün arasında ortaya çıkmış oluyor. Ancak hastanın dayanıklılık yapısına bağlı olarak bu belirtiler 8 ile 10 güne kadar uzayabiliyor. Yine hastalığın 14 gün içerisinde herhangi bir belirti vermemesi ise bu riski minimum seviyeye indirmiş oluyor. Bu nedenle yurt dışı seyahatlerinden dönen kişilerin 14 gün boyunca kendilerini izole etmeleri ve karantina altında tutmaları isteniyor.

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