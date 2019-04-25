Köpeklerin saldırdığı yaşlı kadını ölümden komşuları kurtardı

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde komşusuna gitmek üzere evden çıkan Rukiye Gedik’e sokakta yürüdüğü sırada köy içerisindeki başıboş köpekler saldırdı. Sokak köpekleri kendisini korumaya çalışırken yere düşen yaşlı kadını kol ve bacaklarından defalarca ısırdı. Bunun üzerine çığlıklar atmaya başlayan yaşlı kadını komşuları köpeklerin saldırısından kurtuldu. Olayın ardından hemen hastaneye kaldırılan yaşlı kadının kol ve bacaklarında derin ısırıklar ve morluklar meydana geldi. Kargı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gedik, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Akşam komşusuna gitmek için evden çıktığını belirten Rukiye Gedik, "Komşuma gitmek üzere evden çıktım. Mahallenin köşe başına geldiğim sırada orada olduklarını fark etmediğim köpekler bir anda üzerime saldırdılar. Köpeğin bir tanesi üzerime atlayınca dengemi kaybederek yere düştüm. Yere düşünce diğer köpekler de saldırmaya başladı. Ben onlarla mücadele ederken komşumun kardeşi Erdoğan Ünal sesimi duyarak yardımıma geldi ve köpekleri kovaladı. Kollarımdan ve en çok da bacaklarımdan yara aldım. Çok kan akıyordu. Komşularım bez ve havluyla yaralarımı sardılar daha sonra beni hastaneye kaldırdılar" dedi.

Rukiye Gedik’in çığlıklarını duyarak yardımına koşan komşusu Havva Aydın ise, "Biz Rukiye ablanın sesleri üzerine dışarıya çıktık. Biz çıkınca köpekler kaçtı. Rukiye ablayı kanlar içerisinde gördük. Her tarafı kandı. Ellerinden ayaklarından yaralamışlardı. Evden getirdiğim havluları yaralarına sardım. Sonra da hastaneye götürdüler" diye konuştu.

Yaşlı kadını köpeklerin saldırısından kurtaran Erdoğan Ünal ise evde oturduğu sırada bir anda Gedik’in çığlıkları duyduğunu belirterek, “Dışarı çıkıp baktığımızda Rukiye ablayı yere düşürmüşler başından ayrılmıyorlardı. Rukiye ablanın her yeri kanlar içerisindeydi yerde yatıyordu. Köpekleri taşlarla kovaladım. Rukiye ablayı hastaneye kaldırdık. Daha sonra yatsı namazına camiye gittim. Namazdan döndüğümde aynı köpekler saldırının olduğu yere gelerek yerdeki kanları yalıyorlardı. Tekrar kovaladım ama köpekler buradan ayrılmıyorlar. Köyün değişik yerlerinde de köpekler var. Geziyorlar. Gündüz insanlar yine bir nebze olsun kendini koruyabiliyor ancak akşam karanlıkta aniden saldırıyorlar insanlara. Bu köpeklere bir önlem alınması gerekir. Yetkilileri biz uyarıyoruz buradan. Gelip baksınlar. Bu köpekleri toplasınlar" ifadelerini kullandı.

Geçmiş yıllarda da köyde köpeklerin saldırısı sonucu bir kadının hayatını kaybettiğini hatırlatan Ünal, "O bayanda aynı şekilde köyün yan tarafında parçalamışlardı. O zaman da ayı diyenler olmuştu ama bence ayının yaptığı bir şeye benzemiyordu vahşi köpeklerdi. Saldırıp kadıncağazı öldürmüşlerdi. Bu ikinci vaka oldu. Üçüncü de Allah korusun ne olacağını bilmiyoruz. Ufak tefen ısırmalar her zaman oluyor ama böyle yaralanacak kadar büyük vaka iki kez oldu. Bu köyde genelde yaşlı insanlar var. Allah korusun" dedi.

Aynı köyde 2015 yılı Nisan ayında Ü.Y. isimli yaşlı kadına yolda yürüdüğü sırada saldıran köpekler yere düşen yaşlı kadını parçalayarak öldürmüştü. Köylüler, ikinci kez böyle bir olayın meydana geldiği köyde tedirgin olduklarını ve özellikle akşam saatlerinde dışarı çıkmaktan korktuklarını belirterek yetkilerin konuyla ilgili önlem almasını istiyor.

(İHA)