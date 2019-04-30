Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9672
  • 6,7
  • 246.256
  • 95.415
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Köpek yüzünden çıkan kavgada yaralandı, 13 gün sonra öldü

Köpek yüzünden çıkan kavgada yaralandı, 13 gün sonra öldü

Köpek yüzünden çıkan kavgada yaralandı, 13 gün sonra öldü

Bolu'da, birbirine giren köpekleri ayırmaya çalışırken komşusuyla aralarında çıkan kavgada başına baltayla vurulan Fahrettin Çetin (63) kaldırıldığı hastanede 13 gün sonra yaşamını yitirdi. Şüpheli Mehmet Kahraman ise tutuklandı

Olay, 16 Nisan tarihinde saat 16.00 sıralarında Bolu Topardıç Köyü´nde meydana geldi. İddiaya göre kendisine ait köpeğin, komşusunun köpeği ile kavga ettiğini gören Fahrettin Çetin, hayvanları ayırmak için müdahale etti. Çetin, bu sırada diğer köpeğin sahibi komşusu Mehmet Kahraman (32) ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Mehmet Kahraman yanında bulunan baltayla Çetin´in kafasına vurdu. Kanlar içerisinde yerde kalan Çetin, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi´ne götürüldü.

HAYATINI KAYBETTİ

DHA'nın haberine göre olayda ağır yaralanan ve kafatasında kırıklar olduğu belirlenen Fahrettin Çetin, ameliyatının ardından Yoğun Bakım Ünitesi'ne kaldırıldı. Hastanede 13 gün yaşam mücadelesi veren Çetin, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan Mehmet Kahraman ise, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kahraman, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bengü'nün dadı imtihanı... 20 dadıyı testten geçirdi
Ayrılıktan karlı çıkan Serenay oldu
Aras Bulut İynemli askere mi gidiyor?
Demet Akalın: Ölseniz benden bileceksiniz!
Dilber Ay'dan geriye acı dolu hayat öyküsü kaldı
TV dünyasının öne çıkan isimlerinin memleketini biliyor musunuz? Hangi ünlü sizin hemşehriniz merak

İşte O Ünlülerin Memleketleri...

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dilber Ay kimdir?

Dilber Ay'dan gece yarısı üzücü haber!