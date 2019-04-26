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Köpeğinin tasmasıyla kendisini astı

Köpeğinin tasmasıyla kendisini astı

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki ormanlık alana giden Mustafa T. (26), köpeğinin tasmasıyla kendisini ağaca asarak yaşamına son verdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinden gelip, 3 yıl önce ailesiyle birlikte Yunusemre'nin Mesir Mahallesi'ne yerleşen bekar Mustafa T., bu sabah erken saatlerde evden çıktı. Uncubozköy Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda saat 09.00 sıralarında yürüyüşe çıkan bir kişi, köpek sesi duydu. Mahalle sakini sesin geldiği yere doğru gittiğinde, Mustafa T.'nin, köpeğinin tasmasıyla ağaçta asılı cansız bedeniyle karşılaştı. Haber verilmesiyle gelen polis ekipleri ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Mustafa T.'nin cansız bedeni, otopsi için Merkez Efendi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TELEFONDA İNTİHAR NOTU BULUNDU

Polis ekiplerinin çevrede yaptığı araştırmada Mustafa T.'ye ait olduğu tespit edilen cep telefonu bulundu. Notlar bölümü açık halde bırakılmış cep telefonunda, 'Ölümümden kimse sorumlu değildir. Bir annem, bir de kız kardeşim var. Onlara iyi bakın. Kan davamız vardı' yazılı olduğu görüldü. Mustafa T.'nin cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak memleketi Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

 

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