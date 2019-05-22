Konya'da gölete giren genç boğuldu
Konya'nın Bozkır ilçesinde serinlemek için gölete giren genç, boğuldu.
Alınan bilgiye göre, bir grup genç serinlemek amacıyla Bozkır ilçesi Dereiçi Mahallesi'nde bulunan gölete girdi.
Bir süre sonra gençlerden Ahmet Candan (17) gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri ve dalgıçlar geldi.
Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu Ahmet Candan'ın cesedi bulundu.
Sudan çıkartılan ceset, otopsi için morga kaldırıldı.
(AA)