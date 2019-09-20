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  3. Konya'da ele geçirildi! Kargo aracından çıkanlar şoke etti

Konya'da ele geçirildi! Kargo aracından çıkanlar şoke etti

Konya'da ele geçirildi! Kargo aracından çıkanlar şoke etti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, güvenlik güçlerince durdurulan bir kargo aracında, 340 kaçak av tüfeği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Denetim Koordinasyon Müdürlüğü görevlileri, Beyşehir-Konya kara yolunun Bayındır Mahallesi yol ayrımı mevkisinde kargo araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Bu sırada durdurulan bir kargo aracında, "faaliyet izin belgesiz" üretildiği tespit edilen 139'u yarı otomatik, 201'i pompalı olmak üzere 340 av tüfeği ele geçirildi.

A.Ö'ye ait olduğu öğrenilen tüfeklerin, Konya'dan Hakkari ile Şemdinli ilçesindeki bir av bayisine gönderilmekte olduğu belirtildi.

Jandarma ekipleri tüfeklere el koyarken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

(İHA)

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