Konya'da Bylock operasyonu: 4 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında kriptolu haberleşme aracı Bylock programı yazışmalarında isimleri geçen asistan ve asistan doktor olarak görev yapan 4 şüpheli için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

(İHA)