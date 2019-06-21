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  3. Konya'da Bylock operasyonu: 4 gözaltı

Konya'da Bylock operasyonu: 4 gözaltı

Konya'da Bylock operasyonu: 4 gözaltı

Konya’da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üye ve yöneticilerinin kullandığı Bylock programında ismi geçen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında kriptolu haberleşme aracı Bylock programı yazışmalarında isimleri geçen asistan ve asistan doktor olarak görev yapan 4 şüpheli için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. 

(İHA) 

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