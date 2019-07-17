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Kontrolden çıkan minibüs balkonda asılı kaldı

Kontrolden çıkan minibüs balkonda asılı kaldı

Sinop'ta kontrolden çıkan minibüs, zemin katın balkonu ile yol arasına sıkışarak askıda kaldı. Boşluğa düşmekten kurtulan minibüsün sürücüsü Hasret Kurubaş (25) yaralandı.

Kaza, saat 10:00 sıralarında Zeytinlik Mahallesi Üveyik Sokak'ta meydana geldi. Hasret Kurubaş'ın kullandığı 57 AJ 772 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp önce park halindeki 57 AAD 764 plakalı kamyonete çarptı, ardından da zemin katın balkonu ile yol arasına sıkışarak askıda kaldı. Boşluğa düşmekten kurtulan minibüsün sürücüsü Kurubaş yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile gelen ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kurubaş'ın tedavisi sürüyor.

(DHA)

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