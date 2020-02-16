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  3. Kontrolden çıkan kamyonet 7 aracı biçti

Kontrolden çıkan kamyonet 7 aracı biçti

Kontrolden çıkan kamyonet 7 aracı biçti

Bayrampaşa'da kamyonetin park halindeki 7 araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kocatepe Mahallesi Şehir Parkı Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 59 RE 083 plakalı kamyonet, park halindeki 7 araca çarptı. Kamyonetteki 3 kişi yaralanırken, araçlarda hasar meydana geldi. 

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Polis, olay yerinde inceleme yaptı.

AA


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