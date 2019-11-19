Komşularını da bezdirmiş! 'Psikopat saldırgan bir insan'

Semahat Y.’nin, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia eden Selahattin Kaya, “Psikolojik sorunları var. Madde aldığını düşünüyoruz” dedi. Semahat Y.’nin kendisini çıkarmak isteyen ev sahibine de şiddet uyguladığını söyleyen başka bir komşu da, “Psikopat, saldırgan bir insan. Mal sahibi de başörtülü diye onlara da saldırıyor” dedi.