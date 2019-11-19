Komşularını da bezdirmiş! 'Psikopat saldırgan bir insan'
İstanbul Karaköy’de 15 Kasım’da başörtülü genç kıza yumruklu saldırı bulununca tutuklanan Semahat Y.’den Beyoğlu’ndaki komşularının bezdiği ortaya çıktı.
Semahat Y.’nin, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia eden Selahattin Kaya, “Psikolojik sorunları var. Madde aldığını düşünüyoruz” dedi. Semahat Y.’nin kendisini çıkarmak isteyen ev sahibine de şiddet uyguladığını söyleyen başka bir komşu da, “Psikopat, saldırgan bir insan. Mal sahibi de başörtülü diye onlara da saldırıyor” dedi.