Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,5357
  • 7,0223
  • 316.702
  • 85687.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Komandolar koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarını alkışlayarak teşekkür etti

Komandolar koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarını alkışlayarak teşekkür etti

Komandolar koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarını alkışlayarak teşekkür etti

Koronavirüsle mücadele kapsamında yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına alkışla destek hareketine Şemdinli'de görev yapan Mehmetçik'ten de teşekkür geldi. Sosyal medya üzerinden yayımlanan videoda askerler teşekkürlerini sundukları sağlık çalışanlarını kahramanlıkları için alkışladı.

Alkışlar sağlık çalışanlarına

Koronavirüsle mücadele kapsamında yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına alkışla destek hareketine Şemdinli'de görev yapan Mehmetçik'ten de teşekkür geldi. 

Şemdinli Komando Taburu Ergül Tepe Üs Bölgesi'nde görev yapan askerlerimiz sosyal medya üzerinden yayımlanan videoda "Bizler burada vatan nöbetindeyken geride bıraktığımız ailelerimiz ve sevdiklerimiz için canlarını tehlikeye atmak pahasına fedakarlık yapan siz kıymetki sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunarız." ifadelerini kullandı.


İkinci yargı paketi TBMM Başkanlığı'na sunuldu

İkinci yargı paketi TBMM Başkanlığı'na sunuldu

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Muhterem Nur'un ölümü ünlüleri yasa boğdu

Kar yağışı Domaniç Dağları'nı beyaza bürüdü