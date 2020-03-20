Komandolar koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarını alkışlayarak teşekkür etti

Alkışlar sağlık çalışanlarına

Koronavirüsle mücadele kapsamında yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına alkışla destek hareketine Şemdinli'de görev yapan Mehmetçik'ten de teşekkür geldi.

Şemdinli Komando Taburu Ergül Tepe Üs Bölgesi'nde görev yapan askerlerimiz sosyal medya üzerinden yayımlanan videoda "Bizler burada vatan nöbetindeyken geride bıraktığımız ailelerimiz ve sevdiklerimiz için canlarını tehlikeye atmak pahasına fedakarlık yapan siz kıymetki sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunarız." ifadelerini kullandı.